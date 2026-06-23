Миронов спрогнозировал распад Британии из-за кризиса власти

С 2022 года в Великобритании сменилось уже четыре премьер-министра. По мнению лидера партии «Справедливая Россия» и главы ее фракции в Госдуме Сергея Миронова, это говорит о «жестком политическом кризисе», который может привести к «катастрофе». Политик в беседе с RTVI не исключил, что страна может распасться.