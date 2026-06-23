Миронов заявил, что к власти в Британии приходят «все более странные и опасные люди». Смену глав правительства он сравнил с «дурным анекдотом».
«Чехарда глав правительства напоминает дурной анекдот, в котором самые странные персонажи пытаются управлять тонущим кораблем: дурашливый клоун Борис Джонсон, Лиз Трасс, продержавшаяся на посту меньше, чем салат латук в холодильнике, индиец Риши Сунак и, наконец, [Кир] Стармер — скучный, занудный и абсолютно безликий», — отметил собеседник RTVI.
По его словам, советы Джонсона «стоили Украине потерянных территорий и сотен тысяч жизней». Выступления же Стармера, как отметил политик, «напоминают выкладки ранних моделей Chat GPT».
Миронов убежден, что нынешние лондонские политики «никто уже не в силах удержать управление страной». По его словам, ситуация в Британии ухудшается из-за роста антииммигрантских настроений. Миронов спрогнозировал, что на фоне погромов, направленных против мигрантов, власть в стране в конечном счете перейдет к ультраправым силам. Такой сценарий, считает политик, сразу же приведет к отделению Шотландии и Северной Ирландии.
Он также добавил, что британские премьеры олицетворяют собой не просто политические фигуры, а собирательный портрет элит Соединенного Королевства и всей Европы. Он также добавил, что этот образ складывается из общих ценностей и подходов, характерных для высших слоев общества.
«Самоуверенные, некомпетентные и безответственные люди, которые продолжают разжигать войны, снабжать преступный киевский режим оружием и деньгами. Они толкают свои государства к войне против России лишь потому, что не могут удержать их от распада и деградации», — заключил собеседник RTVI.
Напомним, Кир Стармер объявил о своей отставке в понедельник, 22 июня, но продолжит исполнять обязанности до назначения преемника. Выдвижение кандидатов на пост лидера правящей Лейбористской партии пройдет с 9 по 16 июля. Если будет несколько претендентов, победителя определит внутрипартийный конкурс. Если кандидат окажется один, он и возглавит партию и правительство.