Лавров прокомментировал слова Зеленского о Белоруссии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского «круглого стола» в Дипломатической академии МИД РФ, назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал «навести порядок» в Белоруссии.
«Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка», — сказал Лавров, выражая слова поддержки белорусскому народу в связи с террористическим актом, совершенным ВСУ в Брянской области.
Ранее Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.