Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров прокомментировал слова Зеленского о Белоруссии

Лавров назвал слова Зеленского о наведении порядка в Белоруссии хамскими.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского «круглого стола» в Дипломатической академии МИД РФ, назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал «навести порядок» в Белоруссии.

«Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка», — сказал Лавров, выражая слова поддержки белорусскому народу в связи с террористическим актом, совершенным ВСУ в Брянской области.

Ранее Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше