Юрий Ушаков заявил о попытках ослабить союзы с РФ через Армению

«На примере политических и внешнеэкономических шатаний Армении мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна», — отметил помощник президента Юрий Ушаков. Он выступил с этим заявлением на форуме «Примаковские чтения».