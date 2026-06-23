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Юрий Ушаков заявил о попытках ослабить союзы с РФ через Армению

В Кремле заявили, что действия вокруг Армении направлены на ослабление союзов, где ключевую роль играет Россия.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«На примере политических и внешнеэкономических шатаний Армении мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна», — отметил помощник президента Юрий Ушаков. Он выступил с этим заявлением на форуме «Примаковские чтения».

По словам Ушакова, сторонники такого подхода пытаются навязать представление, будто можно внести корректировки в историю и географию народов, которые веками жили бок о бок и всегда поддерживали друг друга.

«Глядя на ситуацию вокруг Украины, понятно к какой трагедии все это может привести», — добавил он.

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