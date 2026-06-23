«На примере политических и внешнеэкономических шатаний Армении мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна», — отметил помощник президента Юрий Ушаков. Он выступил с этим заявлением на форуме «Примаковские чтения».
По словам Ушакова, сторонники такого подхода пытаются навязать представление, будто можно внести корректировки в историю и географию народов, которые веками жили бок о бок и всегда поддерживали друг друга.
«Глядя на ситуацию вокруг Украины, понятно к какой трагедии все это может привести», — добавил он.