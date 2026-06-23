Лавров: РФ готова предпринять все меры для защиты безопасности Беларуси

Данное заявление Лавров сделал во время выступления на 12-посольском «круглом столе» в Дипломатической академии МИД РФ в Москве во вторник.
И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства.
17 июня во время атаки украинского БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области пострадали восемь человек, одна женщина погибла.
Глава МИД России в данной связи высказал слова поддержки белорусской стороне.
«Я хотел бы выразить слова поддержки присутствующему здесь послу Республики Беларусь (Юрии Селиверстов — Sputnik) и в его лице белорусскому народу в связи с террористическим актом, который совершили вооруженные силы Украины в Брянской области», — отметил Лавров.
При этом глава МИД РФ подчеркнул, что киевский режим пытается напрямую втянуть Беларусь в конфликт России и Украины, расширяя географию боевых действий.
«Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Беларусь напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий», — отметил глава российской дипломатии.
По его словам, такими действиями Киев осложняет возможность урегулирования конфликта политико-дипломатическими путями.
Атака ВСУ на белорусский автобус.
17 июня украинский дрон атаковал в Брянской области автобус, в котором на летний отдых ехала группа детей и взрослых из Беларуси. Погибла белорусская гражданка Виктория Горошко. Также получили ранения несколько человек.
Утром 18 июня пострадавших, которые находились в местных медучреждениях, вывезли из Брянска, и днем они уже были доставлены в Минск для дальнейшего лечения.
Белорусский лидер Александр Лукашенко оценил атаку дрона ВСУ как «открытый фашизм».
В МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Украины Иван Новицкий — ему была вручена нота протеста в связи с инцидентом.