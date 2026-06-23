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Лавров: РФ готова предпринять все меры для защиты безопасности Беларуси

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Россия готова предпринять в случае необходимости все предусмотренные союзным договором меры для обеспечения безопасности Беларуси, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: Sputnik.by

Данное заявление Лавров сделал во время выступления на 12-посольском «круглом столе» в Дипломатической академии МИД РФ в Москве во вторник.

И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства.

сказал Лавров

17 июня во время атаки украинского БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области пострадали восемь человек, одна женщина погибла.

Глава МИД России в данной связи высказал слова поддержки белорусской стороне.

«Я хотел бы выразить слова поддержки присутствующему здесь послу Республики Беларусь (Юрии Селиверстов — Sputnik) и в его лице белорусскому народу в связи с террористическим актом, который совершили вооруженные силы Украины в Брянской области», — отметил Лавров.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что киевский режим пытается напрямую втянуть Беларусь в конфликт России и Украины, расширяя географию боевых действий.

«Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Беларусь напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий», — отметил глава российской дипломатии.

По его словам, такими действиями Киев осложняет возможность урегулирования конфликта политико-дипломатическими путями.

Атака ВСУ на белорусский автобус.

17 июня украинский дрон атаковал в Брянской области автобус, в котором на летний отдых ехала группа детей и взрослых из Беларуси. Погибла белорусская гражданка Виктория Горошко. Также получили ранения несколько человек.

Утром 18 июня пострадавших, которые находились в местных медучреждениях, вывезли из Брянска, и днем они уже были доставлены в Минск для дальнейшего лечения.

Белорусский лидер Александр Лукашенко оценил атаку дрона ВСУ как «открытый фашизм».

В МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Украины Иван Новицкий — ему была вручена нота протеста в связи с инцидентом.

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