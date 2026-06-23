Помощник Путина рассказал о попытках Европы забыть Анкоридж

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров, руководивший кабмином с 2010 по 2014 год, заявил в беседе с ТАСС, что итоги саммита G7 не оставляют сомнений в том, что Запад не собирается сворачивать конфликт. По его словам, участники «большой семерки» четко дали понять, что настроены на продолжение боевых действий.