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Помощник Путина рассказал о попытках Европы забыть Анкоридж

Участники саммита G7 сделали все возможное, чтобы «Анкоридж был забыт». С таким заявлением на «Примаковских чтениях» выступил помощник президента Юрий Ушаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«На упомянутой встрече “семерки” они, европейцы, делали всё, чтобы Запад вновь консолидировано выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана», — подчеркнул он.

По словам Ушакова, европейские страны с большим энтузиазмом включились в кампанию по нанесению стратегического поражения России. Это происходит на фоне того, как администрация американского лидера Дональда Трампа предпринимает посреднические шаги для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров, руководивший кабмином с 2010 по 2014 год, заявил в беседе с ТАСС, что итоги саммита G7 не оставляют сомнений в том, что Запад не собирается сворачивать конфликт. По его словам, участники «большой семерки» четко дали понять, что настроены на продолжение боевых действий.

Азаров отметил, что лидеры стран G7 приняли конкретное решение. Они договорились «выделить необходимое оборудование, военное оборудование, снаряжение, активизировать поставки дронов». Таким образом, по мнению политика, Запад делает ставку на эскалацию, а не на мирные переговоры.

Саммит G7 состоялся 15—17 июня на альпийском курорте Эвиан-ле-Бен во Франции.

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