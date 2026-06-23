Американист Дудаков: кадровая чистка ослабит разведку США

При этом он лоялист Трампа. Думаю, именно с этим связано его назначение на такой ответственный пост. Он готов исполнять любые поручения Трампа, в отличие от предшественницы Тулси Габбард, у которой были определенные конфликты и с Трампом, и с другими членами его команды.