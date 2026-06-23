Американист Дудаков: кадровая чистка ослабит разведку США

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Билл Пулте не имел опыта работы в спецслужбах, рассказал Малек Дудаков Новостям Mail. До назначения он возглавлял Федеральное агентство жилищного финансирования США, занимался регулированием ипотечного рынка.
При этом он лоялист Трампа. Думаю, именно с этим связано его назначение на такой ответственный пост. Он готов исполнять любые поручения Трампа, в отличие от предшественницы Тулси Габбард, у которой были определенные конфликты и с Трампом, и с другими членами его команды.
По мнению американиста, Пулте не будет возражать Трампу на новом посту. Дудаков добавил, что демократы уже опасаются возможных расследований против политических оппонентов Трампа, в том числе внутри Демократической партии.
Думаю, он начнет с того, что вычистит всех нелояльных Трампу персонажей из офиса аппарата главы Нацразведки. Он будет этот институт окончательно добивать. Понятно, что в конечном счете это негативно скажется на возможностях американского разведсообщества в целом.
По словам собеседника Новостей Mail, Нацразведка США превращается в одну из площадок политического противостояния между республиканцами и демократами. В долгосрочной перспективе действия Пулте могут иметь негативные последствия для США, а в краткосрочной станут проявлением раскола и поляризации в американской политике, резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что в Нацразведке США начались масштабные сокращения. Самые массовые увольнения ждут в Национальном контртеррористическом центре и Национальном центре контрразведки и безопасности. Ожидается, что Пулте хочет упразднить сотни должностей в офисе директора Нацразведки, координирующего работу всех разведывательных служб США.