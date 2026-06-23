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Американист Дудаков: кадровая чистка ослабит разведку США

Действия исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Билла Пулте могут негативно сказаться на возможностях американского разведсообщества. Об этом Новостям Mail заявил политолог Малек Дудаков. По его словам, Пулте намерен провести масштабную кадровую чистку в аппарате директора Нацразведки США и избавиться от сотрудников, которых сочтет нелояльными президенту Дональду Трампу.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Билл Пулте не имел опыта работы в спецслужбах, рассказал Малек Дудаков Новостям Mail. До назначения он возглавлял Федеральное агентство жилищного финансирования США, занимался регулированием ипотечного рынка.

При этом он лоялист Трампа. Думаю, именно с этим связано его назначение на такой ответственный пост. Он готов исполнять любые поручения Трампа, в отличие от предшественницы Тулси Габбард, у которой были определенные конфликты и с Трампом, и с другими членами его команды.

Малек Дудаков
политолог

По мнению американиста, Пулте не будет возражать Трампу на новом посту. Дудаков добавил, что демократы уже опасаются возможных расследований против политических оппонентов Трампа, в том числе внутри Демократической партии.

Думаю, он начнет с того, что вычистит всех нелояльных Трампу персонажей из офиса аппарата главы Нацразведки. Он будет этот институт окончательно добивать. Понятно, что в конечном счете это негативно скажется на возможностях американского разведсообщества в целом.

Малек Дудаков
политолог

По словам собеседника Новостей Mail, Нацразведка США превращается в одну из площадок политического противостояния между республиканцами и демократами. В долгосрочной перспективе действия Пулте могут иметь негативные последствия для США, а в краткосрочной станут проявлением раскола и поляризации в американской политике, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что в Нацразведке США начались масштабные сокращения. Самые массовые увольнения ждут в Национальном контртеррористическом центре и Национальном центре контрразведки и безопасности. Ожидается, что Пулте хочет упразднить сотни должностей в офисе директора Нацразведки, координирующего работу всех разведывательных служб США.

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