В Волгограде узаконят статус комплекса, посвященного участникам СВО

«Начинается завершающий этап, связанный непосредственно с установкой памятника и созданием музея, посвященного спецоперации. К концу года общестроительные работы должны быть завершены. Все идет в соответствии с графиком», — подтвердил губернатор, отметив, что реализации проекта участвовали больше 100 тысяч жителей, а потому можно с уверенностью назвать комплекс по-настоящему народным и отражающим связь поколений.