В Волгограде узаконят статус комплекса, посвященного участникам СВО

Выездное совещание провел 23 июня глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Вместе с другими представителями власти он побывал на площадке строительства мемориального комплекса, посвященного участникам СВО у подножия Мамаева кургана.
«Начинается завершающий этап, связанный непосредственно с установкой памятника и созданием музея, посвященного спецоперации. К концу года общестроительные работы должны быть завершены. Все идет в соответствии с графиком», — подтвердил губернатор, отметив, что реализации проекта участвовали больше 100 тысяч жителей, а потому можно с уверенностью назвать комплекс по-настоящему народным и отражающим связь поколений.
Глава региона подчеркнул, что на каждом, кто принимает участие в создании мемориала, лежит большая ответственность. А потому и внимание к его созданию должно быть большим.
Губернатор уточнил: этот вопрос обсуждался с руководством облдумы. И он считает правильным предложение выступить всем фракциям регионального парламента и ведущим общественным организациям с инициативой утвердить статус мемориального комплекса через закон Волгоградской области.
«Важно, чтобы все общественно политические силы региона присоединились к реализации этого проекта, в том числе через законодательную инициативу», — подчеркнул Андрей Бочаров, отметив, что откладывать этот вопрос нельзя.
Встреча с руководителями фракций ведущих политических сил региона, а также руководителями ведущих общественных организаций, объединений и союзов пройдет на площадке облдумы.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что в Волгограде заложили камень на месте будущего культурно-просветительского центра в Комсомольском саду.