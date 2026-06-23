Reuters: Киев пригрозил пересмотреть свое предложение о прекращении огня с Россией

«Украина готова вступить в прямые переговоры с Россией для обеспечения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но наше терпение не бесконечно», — сказал он. Мельник добавил, что Киев уже неоднократно призывал Совет Безопасности принять такую резолюцию.