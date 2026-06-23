Reuters: Киев пригрозил пересмотреть свое предложение о прекращении огня с Россией

«Украина готова вступить в прямые переговоры с Россией для обеспечения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но наше терпение не бесконечно», — сказал он. Мельник добавил, что Киев уже неоднократно призывал Совет Безопасности принять такую резолюцию.
Постпред Украины заявил, что Киев может «пересмотреть и изменить» свое предложение, если СБ ООН продолжит «придерживаться выжидательной позиции». По его словам, прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является «большим компромиссом» со стороны Украины.
Мельник также утверждал на заседании Совета Безопасности, что в последние месяцы Украина изменила «динамику военных действий» после серии ударов по российским нефтяным объектам, маршрутам поставок и военной инфраструктуре.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров по Украине не требуется предварительное прекращение боевых действий. Он также напомнил, что Москва неоднократно излагала свою позицию по условиям урегулирования конфликта.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о низкой вероятности скорого завершения конфликта из-за отсутствия, по его оценке, готовности Москвы к компромиссам. Лавров назвал такие заявления удивительными, отметив, что они прозвучали от участника встречи в Анкоридже.