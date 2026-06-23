Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Киев пригрозил пересмотреть свое предложение о прекращении огня с Россией

Украина может пересмотреть свое предложение России о прекращении огня вдоль фактической линии соприкосновения. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности, посвященном конфликту на Украине, передает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам Мельника, Киев может пойти на такой шаг, если Совбез ООН не примет резолюцию с призывом к полному и безусловному прекращению боевых действий, передает агентство Reuters.

«Украина готова вступить в прямые переговоры с Россией для обеспечения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но наше терпение не бесконечно», — сказал он. Мельник добавил, что Киев уже неоднократно призывал Совет Безопасности принять такую резолюцию.

Постпред Украины заявил, что Киев может «пересмотреть и изменить» свое предложение, если СБ ООН продолжит «придерживаться выжидательной позиции». По его словам, прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является «большим компромиссом» со стороны Украины.

Мельник также утверждал на заседании Совета Безопасности, что в последние месяцы Украина изменила «динамику военных действий» после серии ударов по российским нефтяным объектам, маршрутам поставок и военной инфраструктуре.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров по Украине не требуется предварительное прекращение боевых действий. Он также напомнил, что Москва неоднократно излагала свою позицию по условиям урегулирования конфликта.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о низкой вероятности скорого завершения конфликта из-за отсутствия, по его оценке, готовности Москвы к компромиссам. Лавров назвал такие заявления удивительными, отметив, что они прозвучали от участника встречи в Анкоридже.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше