Владимир Путин направил приветствие участникам ПМЮФ

Текст послания опубликован на сайте Кремля. ПМЮФ-2026 проходит в Петербурге с 24 по 26 июня под девизом «Время быть в праве». Среди участников — председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, министр юстиции Константин Чуйченко и другие эксперты. Форум продлится до 26 июня.