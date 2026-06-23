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Лавров объяснил, зачем Запад требует прекращения огня на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подлинной целью Запада на переговорах по Украине является спасение режима Зеленского.

Источник: МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в ходе выступления на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ заявил, что подлинной целью Запада в контексте переговоров по украинскому урегулированию является сохранение режима Владимира Зеленского.

«Реальная цель Запада под прикрытием требований о переговорах — это спасение режима Зеленского и консервация Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией», — сказал министр.

Лавров отметил, что для этого западные страны стремятся добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить наступление российских сил и получить передышку, аналогичную той, что имела место в период минских договоренностей.

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