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Секретарь Совбеза Армении в Польше обсудит помощь Украине

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится в польский Гданьск на конференцию, посвященную восстановлению Украины. Об этом сообщила пресс-служба армянского Совбеза.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Армен Григорян 24—25 июня отправится с рабочим визитом в Польшу (Гданьск) для участия в конференции по восстановлению Украины», — говорится в заявлении.

На данный момент нет информации о том, планирует ли президент Украины Владимир Зеленский присутствовать на этом мероприятии.

Ранее агентство Bloomberg писало, что между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским возникли серьезные разногласия. Конфликт способен повлиять на проведение крупной международной конференции по Украине. Причиной напряженности стал скандал. Он разгорелся вокруг вопросов героизации отдельных деятелей Украинской повстанческой армии*.

Сама конференция Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) намечена на 25 и 26 июня в Гданьске. Организаторами мероприятия выступают совместно польские и украинские власти.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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