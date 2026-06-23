Секретарь Совбеза Армении в Польше обсудит помощь Украине

«Армен Григорян
На данный момент нет информации о том, планирует ли президент Украины Владимир Зеленский присутствовать на этом мероприятии.
Ранее агентство Bloomberg писало, что между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским возникли серьезные разногласия. Конфликт способен повлиять на проведение крупной международной конференции по Украине. Причиной напряженности стал скандал. Он разгорелся вокруг вопросов героизации отдельных деятелей Украинской повстанческой армии*.
Сама конференция Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) намечена на 25 и 26 июня в Гданьске. Организаторами мероприятия выступают совместно польские и украинские власти.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.