Лавров обвинил Нидерланды в подготовке лагерей для военнопленных из РФ

«Известный факт, что Нидерланды отрабатывают сценарий создания лагерей для российских военнопленных на своей территории на случай войны с нами. Ну, по сути, те же самые концентрационные лагеря, которые Германия создавала в Европе во время Второй мировой войны», — сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.