Лавров обвинил Нидерланды в подготовке лагерей для военнопленных из РФ

Нидерланды отрабатывают сценарий создания лагерей, по сути концентрационных, для российских военнопленных на своей территории на случай войны с Россией, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Известный факт, что Нидерланды отрабатывают сценарий создания лагерей для российских военнопленных на своей территории на случай войны с нами. Ну, по сути, те же самые концентрационные лагеря, которые Германия создавала в Европе во время Второй мировой войны», — сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
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