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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во время доклада главе государства белорусского премьер-министра Александра Турчина.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с Президентом России», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко в ближайших контактах обсудят угрозы Владимира Зеленского Минску.

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