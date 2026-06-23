Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

«Вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с Президентом России», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко в ближайших контактах обсудят угрозы Владимира Зеленского Минску.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше