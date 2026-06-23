Лукашенко анонсировал длительную командировку за рубеж

Вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным (премьер-министром России — Sputnik). Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы как обычно обсуждаем то, что не решено правительствами. Есть ли такие вопросы, как их будем решать.
Он также напомнил Турчину, что скоро начнется Форум регионов Беларуси и России. По мнению Лукашенко, это очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов. В нынешнем году этим займется именно премьер-министр.
«…Поскольку у меня тут длительная командировка», — пояснил Лукашенко.
Также, заслушивая доклад руководителя белорусского правительства, президент акцентировал внимание на нескольких темах. Говоря о промышленности, он поинтересовался, как реализуется продукция.
«На каждый комбайн должны быть закреплены люди, где бы они ни находились, хоть в космосе», — сказал Лукашенко насчет агросектора.
Президент попросил Турчина рассказать, как прошли недавние командировки премьера в Ташкент и Санкт-Петербург.