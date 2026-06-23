Лукашенко анонсировал длительную командировку за рубеж

Вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным (премьер-министром России — Sputnik). Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы как обычно обсуждаем то, что не решено правительствами. Есть ли такие вопросы, как их будем решать.