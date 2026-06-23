Лукашенко сказал о проблемах перед встречей с Путиным

Это обсуждалось 23 июня на совещании белорусского лидера с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. В частности, Лукашенко напомнил о недавних переговорах белорусского премьера с премьер-министром России Михаилом Мишустин. Он назвал разговор премьеров перед встречей президентом Беларуси и России очень актуальным. И добавил, что обычно на встрече с российским лидером обсуждается то, что не решено правительством. Также Лукашенко высказался о проблемах.