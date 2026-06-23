Лукашенко сказал о проблемах перед встречей с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о проблемах перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Это обсуждалось 23 июня на совещании белорусского лидера с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. В частности, Лукашенко напомнил о недавних переговорах белорусского премьера с премьер-министром России Михаилом Мишустин. Он назвал разговор премьеров перед встречей президентом Беларуси и России очень актуальным. И добавил, что обычно на встрече с российским лидером обсуждается то, что не решено правительством. Также Лукашенко высказался о проблемах.
— Есть ли такие вопросы, как их будем решать. И проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях, — попросил глава государства доложить премьера.
Лукашенко отметил, что через несколько дней состоится Форум регионов Беларуси и России. Это мероприятие он назвал очень хорошей площадкой для обсуждения текущих и стратегических вопросов. Лидер республики сказал, что это темой предстоит заниматься в первую очередь главе правительства, так как сам президент направиться в длительную командировку.
— В связи с этой длительной командировкой, какие вопросы нам надо будет решать? Может, есть предложения? — поинтересовался белорусский президент.
Ранее Песков раскрыл, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече в ближайшее время.
Тем временем МВД рассказало, что в Беларуси замглавы крупнейшего холдинга и директор организации с четырьмя директорами задержаны за махинацию.