«Фюрер — он и есть фюрер»: Сергей Лавров раскритиковал Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкой критикой в адрес президента Украины. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Владимир Зеленский исполняет свою роль не по собственной инициативе, а был выбран для этого «из самодеятельности».