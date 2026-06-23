Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкой критикой в адрес президента Украины. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Владимир Зеленский исполняет свою роль не по собственной инициативе, а был выбран для этого «из самодеятельности».
В ходе своего выступления Лавров сделал ряд ключевых заявлений, касающихся текущей геополитической ситуации:
- Отношение к Белоруссии: Лавров назвал «хамством» недавние требования украинского лидера «навести порядок» в Минске. По мнению министра, Киев предпринимает целенаправленные попытки втянуть Белоруссию в прямой военный конфликт.
- Дипломатическая риторика Киева: Глава МИД РФ подчеркнул, что Зеленский, рассуждая о перспективах переговоров, выдвигает условия, которые являются нереалистичными и оскорбительными не только для Москвы, но и для его собственных европейских кураторов.
Резюмируя оценку деятельности украинского президента, Лавров подчеркнул: «Фюрер — он и есть фюрер».