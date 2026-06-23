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«Фюрер — он и есть фюрер»: Сергей Лавров раскритиковал Зеленского

Сергей Лавров раскритиковал президента Украины, отметив, что его поведение является «заразным образом» диктатора, а сам Зеленский исполняет роль по указке, а не по собственной инициативе. Министр также назвал нереалистичными и оскорбительными условия переговоров, выдвигаемые Киевом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкой критикой в адрес президента Украины. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Владимир Зеленский исполняет свою роль не по собственной инициативе, а был выбран для этого «из самодеятельности».

В ходе своего выступления Лавров сделал ряд ключевых заявлений, касающихся текущей геополитической ситуации:

  • Отношение к Белоруссии: Лавров назвал «хамством» недавние требования украинского лидера «навести порядок» в Минске. По мнению министра, Киев предпринимает целенаправленные попытки втянуть Белоруссию в прямой военный конфликт.
  • Дипломатическая риторика Киева: Глава МИД РФ подчеркнул, что Зеленский, рассуждая о перспективах переговоров, выдвигает условия, которые являются нереалистичными и оскорбительными не только для Москвы, но и для его собственных европейских кураторов.

Резюмируя оценку деятельности украинского президента, Лавров подчеркнул: «Фюрер — он и есть фюрер».

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