Эксперт: компромисс США и Ирана остается под вопросом

Ранее стало известно, что Иран и США договорились о создании четырех специализированных рабочих групп по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. В их числе — группы по санкциям, ядерной тематике, реконструкции и экономическому развитию, а также по мониторингу.
По мнению Юрка, в ближайшие дни или даже недели эти структуры могут работать как практический инструмент переговоров и пытаться выработать условия соглашения, приемлемые для обеих сторон.
Однако расхождения в позициях Тегерана и Вашингтона все еще достаточно велики, поэтому никто пока не может дать гарантий того, что эти группы проработают достаточно долго, чтобы в итоге выдать приемлемый результат.
США, возможно, готовы пойти на некоторые компромиссы по иранской ядерной программе, считает собеседник Новостей Mail. Например, позволить Ирану продолжить обогащение урана на ранее оговоренном уровне 3,67%. «Однако ситуация в ходе переговоров может измениться, и любое подобное предложение может быть отозвано», — полагает Юрк.
Эксперт также считает, что между США и Израилем, скорее всего, сохранится взаимное давление. По его словам, Вашингтон заинтересован в продолжении переговоров и, возможно, в заключении соглашения, тогда как Израиль — в их срыве.
Вполне вероятно, что спорадические боевые действия и израильское военное присутствие на юге Ливана, против которых выступает Иран, продолжатся, что может выступить серьезным препятствием на пути мирного процесса.
Как писал Axios, достигнутые Вашингтоном и Тегераном договоренности вызвали негативную реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По данным издания, он счел их невыгодными для своей страны, особенно в части, касающейся Ливана. Сообщается, что он пытался повлиять на позицию Дональда Трампа через неофициальные каналы.