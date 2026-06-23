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Эксперт: компромисс США и Ирана остается под вопросом

Создание рабочих групп США и Ирана не означает, что стороны близки к соглашению: противоречия между Вашингтоном и Тегераном остаются слишком серьезными. Об этом Новостям Mail рассказал научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Алексей Юрк.

Авторы и эксперты
Алексей Юрк
Эксперт
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее стало известно, что Иран и США договорились о создании четырех специализированных рабочих групп по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. В их числе — группы по санкциям, ядерной тематике, реконструкции и экономическому развитию, а также по мониторингу.

По мнению Юрка, в ближайшие дни или даже недели эти структуры могут работать как практический инструмент переговоров и пытаться выработать условия соглашения, приемлемые для обеих сторон.

Однако расхождения в позициях Тегерана и Вашингтона все еще достаточно велики, поэтому никто пока не может дать гарантий того, что эти группы проработают достаточно долго, чтобы в итоге выдать приемлемый результат.

Алексей Юрк
научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН

США, возможно, готовы пойти на некоторые компромиссы по иранской ядерной программе, считает собеседник Новостей Mail. Например, позволить Ирану продолжить обогащение урана на ранее оговоренном уровне 3,67%. «Однако ситуация в ходе переговоров может измениться, и любое подобное предложение может быть отозвано», — полагает Юрк.

Эксперт также считает, что между США и Израилем, скорее всего, сохранится взаимное давление. По его словам, Вашингтон заинтересован в продолжении переговоров и, возможно, в заключении соглашения, тогда как Израиль — в их срыве.

Вполне вероятно, что спорадические боевые действия и израильское военное присутствие на юге Ливана, против которых выступает Иран, продолжатся, что может выступить серьезным препятствием на пути мирного процесса.

Алексей Юрк
научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН

Как писал Axios, достигнутые Вашингтоном и Тегераном договоренности вызвали негативную реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По данным издания, он счел их невыгодными для своей страны, особенно в части, касающейся Ливана. Сообщается, что он пытался повлиять на позицию Дональда Трампа через неофициальные каналы.

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