Лавров заявил об отказе США от честного посредничества

Министр также отметил, что в США предпочли забыть слова собственного президента. Тот сразу после встречи в Анкоридже четко заявил: Украине необходим долгосрочный мир, а не временное перемирие на пару лет. По словам министра, именно та встреча на Аляске заложила фундамент для движения в этом направлении.