Лавров заявил об отказе США от честного посредничества

«Что касается Соединенных Штатов, то, насколько можно оценивать их действия, они вроде бы отходят от претензии на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию», — объяснил Лавров на посольском «круглом столе», где обсуждался украинский кризис.
Министр также отметил, что в США предпочли забыть слова собственного президента. Тот сразу после встречи в Анкоридже четко заявил: Украине необходим долгосрочный мир, а не временное перемирие на пару лет. По словам министра, именно та встреча на Аляске заложила фундамент для движения в этом направлении.