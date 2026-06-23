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Лавров заявил об отказе США от честного посредничества

Действия Вашингтона демонстрируют, что США перестают делать вид, что готовы быть честным посредником в украинском вопросе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Что касается Соединенных Штатов, то, насколько можно оценивать их действия, они вроде бы отходят от претензии на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию», — объяснил Лавров на посольском «круглом столе», где обсуждался украинский кризис.

Министр также отметил, что в США предпочли забыть слова собственного президента. Тот сразу после встречи в Анкоридже четко заявил: Украине необходим долгосрочный мир, а не временное перемирие на пару лет. По словам министра, именно та встреча на Аляске заложила фундамент для движения в этом направлении.

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