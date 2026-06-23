Independent: Трамп пожаловался на «безумные» траты США на НАТО «для защиты от России»

При этом глава Белого дома намекнул, что в будущем США могут отказаться от помощи союзникам. «Мы тратим все эти деньги, а потом, когда мы хотим, чтобы нам, возможно, помогли по мелочам… они говорят, что предпочитают не помогать». По его словам, США однажды могут ответить союзникам таким же образом. В числе стран, которые, по мнению Трампа, не поддержали Вашингтон, он отдельно назвал Германию, Италию и Великобританию.