Independent: Трамп пожаловался на «безумные» траты США на НАТО «для защиты от России»

По словам Трампа, США тратили на НАТО «суммы, которые просто безумны», но другие члены альянса, как в очередной раз подчеркнул Трамп, не поддержали США в ближневосточном конфликте и вопросе открытия Ормузского пролива, пишет британский портал Independent.
Я думаю, мы тратили 600 млрд долларов в год, правильно? Я бы сказал — вы только вдумайтесь в это, — что реальные суммы, которые мы тратим на НАТО, просто безумны.
Трамп заявил, что США тратили на НАТО «сотни миллионов долларов в год», а за последние годы, по его словам, потратили «триллионы долларов» на защиту Европы, главным образом от России.
Во многих отношениях США, безусловно, являются доминирующим членом. За последние годы мы потратили триллионы долларов… на защиту Европы, главным образом от России.
При этом глава Белого дома намекнул, что в будущем США могут отказаться от помощи союзникам. «Мы тратим все эти деньги, а потом, когда мы хотим, чтобы нам, возможно, помогли по мелочам… они говорят, что предпочитают не помогать». По его словам, США однажды могут ответить союзникам таким же образом. В числе стран, которые, по мнению Трампа, не поддержали Вашингтон, он отдельно назвал Германию, Италию и Великобританию.
На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет объявил о пересмотре численности американских войск в Европе. Он также раскритиковал членов НАТО, которым, по его словам, еще предстоит доказать, что они стабильно движутся к выполнению обязательств по оборонным расходам. Хегсет заявил коллегам по альянсу, что «период безбилетников» в НАТО закончился.