Лавров объявил о готовности РФ возобновить переговоры по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить переговорный процесс по Украине в любой момент, начиная с той стадии, на которой он был прерван. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в ходе выступления на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ.
«Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились», — сказал Лавров.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше