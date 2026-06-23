Лавров объявил о готовности РФ возобновить переговоры по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить переговорный процесс по Украине в любой момент, начиная с той стадии, на которой он был прерван. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в ходе выступления на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ.