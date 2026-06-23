Лукашенко заявил о длительной командировке, где встретится с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Александром Турчиным заявил о длительной командировке за границу, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА.
Глава государства напомнил о переговорах Александра Турчина с премьер-министром Михалом Мишустиным и поинтересовался, чем закончился разговор.
— Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами, — уточнил Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание и на XIII Форум регионов Беларуси и России, который в скором времени состоится в Минске и Минской области. Указанное мероприятие является хорошей площадкой для обсуждения не только текущих, но также и стратегических вопросов:
— Поэтому надо будет вам (обращается к премьер-министру Александру Турчину. — Ред.) этим заниматься прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка. И в связи с этой длительной командировкой — тоже какие вопросы нам надо будет решать.
Напомним, 15 июня 2026 года во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным.
— В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются, — уточнил глава республики.
Тем временем Александр Лукашенко сказал о проблемах перед встречей с Владимиром Путиным.
Кроме того, пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече в ближайшее время.