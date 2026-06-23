Паслер: из-за смерча 16 человек были заблокированы в шахте Кушвы

«Самое главное, у нас оставались шахтеры под землей, потому что не стало электроэнергии и перестали работать скипы, чтобы поднять людей. И 16 человек у нас были заблокированы в шахте. Работа была организована, и в 4 часа утра все шахтеры были подняты. Все нормально себя чувствуют, уже все по домам», — рассказал глава региона. По его словам, после запуска подстанции шахта работает в штатном режиме, как и все другие предприятия.
«Есть моменты, которые нужно устранять, но самое главное с точки зрения производства, на сегодняшний день нет никаких ограничений и рисков. Это очень хорошо, что оперативно сработали и предприятия экономики перезапущены. Электроэнергия на все предприятия подана», — добавил губернатор.
Он отметил, что в Кушве есть поваленные столбы и оборванные провода. «Я думаю, что большую часть сделаем сегодня, завтра завершим. В течение двух дней планируем завершить подачу газа на все дома, которые готовы принимать в полном объеме», — добавил господин Паслер.
Подробнее о последствиях смерча — в материале «Выхожу, смотрю, а двора нет».