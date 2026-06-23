Паслер: из-за смерча 16 человек были заблокированы в шахте Кушвы

«Самое главное, у нас оставались шахтеры под землей, потому что не стало электроэнергии и перестали работать скипы, чтобы поднять людей. И 16 человек у нас были заблокированы в шахте. Работа была организована, и в 4 часа утра все шахтеры были подняты. Все нормально себя чувствуют, уже все по домам», — рассказал глава региона. По его словам, после запуска подстанции шахта работает в штатном режиме, как и все другие предприятия.