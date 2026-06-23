Стабильность российской экономики надежно обеспечена, несмотря на колебания мировых цен на нефть.
Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время. Стабильность российской экономики обеспечена. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента. И он об этом говорил, и председатель правительства.
Доля доходов бюджета РФ не из нефтегаза поступательно растет, хотя доходы от нефти существенны.
В США происходит милитаризация экономики.
Планы США развернуть производство Patriot и Tomahawk на мощностях автоконцернов объясняются истощением американских арсеналов.
Были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого США продолжают в значительных количествах продавать вооружение для Украины, это тоже всем хорошо известно. И, конечно, запасы, все склады изрядно истощены.
23 июня Владимир Путин вручит орден Жукова Президентскому полку по случаю его 90-летия. Церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Также во вторник глава государства по видеосвязи проведет совещание с правительством, в ходе которого обсудит реализацию программ наставничества для выпускников медицинских учебных заведений.
Также 23 июня у президента запланировано несколько встреч, но они будут носить закрытый характер.
Кроме того, Владимир Путин встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Совсем скоро мы ожидаем, что в Большом Кремлевском дворце состоится традиционная ежегодная встреча президента с выпускниками высших военно-учебных заведений России. Речь идет об образовательных организациях Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также МВД, Следственного комитета и ФСИН.