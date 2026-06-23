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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 23 июня: главное

Во вторник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Стабильность российской экономики надежно обеспечена, несмотря на колебания мировых цен на нефть.

Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время. Стабильность российской экономики обеспечена. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента. И он об этом говорил, и председатель правительства.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Доля доходов бюджета РФ не из нефтегаза поступательно растет, хотя доходы от нефти существенны.

В США происходит милитаризация экономики.

Планы США развернуть производство Patriot и Tomahawk на мощностях автоконцернов объясняются истощением американских арсеналов.

Были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого США продолжают в значительных количествах продавать вооружение для Украины, это тоже всем хорошо известно. И, конечно, запасы, все склады изрядно истощены.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

23 июня Владимир Путин вручит орден Жукова Президентскому полку по случаю его 90-летия. Церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Также во вторник глава государства по видеосвязи проведет совещание с правительством, в ходе которого обсудит реализацию программ наставничества для выпускников медицинских учебных заведений.

Также 23 июня у президента запланировано несколько встреч, но они будут носить закрытый характер.

Кроме того, Владимир Путин встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Совсем скоро мы ожидаем, что в Большом Кремлевском дворце состоится традиционная ежегодная встреча президента с выпускниками высших военно-учебных заведений России. Речь идет об образовательных организациях Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)
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