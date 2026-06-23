Виновники лесных пожаров в крае заплатят штрафов на сумму 980 тыс. рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сегодняшний день 64,9% возгораний в лесах края возникли из-за природного фактора. Грозы — основная их причина.
На всей территории региона установилась сухая и жаркая погода, прогнозируется высокий класс пожарной опасности. В регионе введён режим ЧС.
Запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Виновникам возгораний грозит ответственность вплоть до уголовной.
С начала пожароопасного сезона в лесах 35,1% пожаров возникли из-за чьей-то халатности и неосторожности. По фактам возгораний возбуждено 136 административных дел по ст. 8.32 КоАП РФ. Виновные установлены по 59 лесным пожарам. Инспекторы Минприроды края составили 33 протокола, вынесли 12 постановлений о штрафах на общую сумму 980 тыс. рублей. Помимо этого, виновникам придется возместить причиненный ущерб, а также затраты на тушение.
ГУ МЧС России по Красноярскому краю возбудило 2 уголовных дела по фактам повреждения леса огнём.
В округах усилено патрулирование и разъяснительная работа с жителями. Территории контролируют, в том числе с применением беспилотников. Пристальное внимание — местам массового отдыха людей и стоянкам вдоль рек.
Туристическим компаниям, организующим сплавы, даны чёткие указания по обустройству безопасных мест для стоянок.
«Профилактическая работа — наша постоянная задача. Но сейчас, в условиях повышенной опасности, особенно важно донести до каждого необходимость соблюдать правила пожарной безопасности. Огнеборцы героически сражаются с огнём на севере края в сложнейших погодных условиях. Наша общая задача — не создавать новых очагов возгорания и не мешать тем, кто сутками борется со стихией», — призвал жителей к ответственности инспектор краевой Лесной охраны Леонид Семёнов.