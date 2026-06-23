Виновники лесных пожаров в крае заплатят штрафов на сумму 980 тыс. рублей

«Профилактическая работа — наша постоянная задача. Но сейчас, в условиях повышенной опасности, особенно важно донести до каждого необходимость соблюдать правила пожарной безопасности. Огнеборцы героически сражаются с огнём на севере края в сложнейших погодных условиях. Наша общая задача — не создавать новых очагов возгорания и не мешать тем, кто сутками борется со стихией», — призвал жителей к ответственности инспектор краевой Лесной охраны Леонид Семёнов.