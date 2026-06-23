Глава МИД России выступил с заявлением после угроз Украины в адрес Беларуси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением после угроз Украины в адрес Беларуси. Подробности сказанного на посольском круглом столе по проблематике украинского кризиса, организованном МГИМО МИД России для глав аккредитованных в Москве дипломатических миссий, приводит БелТА.
По словам Лаврова, недавние угрозы со стороны Киева нацелены на втягивание Беларуси в конфликт напрямую, а также на расширение географии боевых действий. Подобным образом, заметил он, осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
Глава МИД напомнил про договор между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который действует с марта 2025 года. При необходимости, Российская Федерация готова предпринять весь предусмотренный договором комплекс мер, «чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства».
Ранее Сергей Лавров объяснил в Минске, почему Зеленский именно сейчас пытается показать, что он крутой.
Тем временем сказал, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят угрозы Зеленского.
Также Александр Лукашенко сказал о проблемах перед встречей с Владимиром Путиным.