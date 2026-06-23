Глава МИД России выступил с заявлением после угроз Украины в адрес Беларуси

Глава МИД напомнил про договор между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который действует с марта 2025 года. При необходимости, Российская Федерация готова предпринять весь предусмотренный договором комплекс мер, «чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства».