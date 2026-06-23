Премьер Белоруссии сообщил, что провел телефонный разговор с Мишустиным

«Вчера вечером мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным — ред.) еще раз созвонились. В принципе целый ряд вопросов решили, можно так сказать, положительно на взаимовыгодных условиях», — сказал Турчин, слова которого приводит агентство Белта.