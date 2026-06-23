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Премьер Белоруссии сообщил, что провел телефонный разговор с Мишустиным

Премьер Белоруссии сообщил, что в понедельник провел разговор с Мишустиным.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин сообщил, что в понедельник вечером провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, в ходе которого положительно решили целый ряд вопросов.

«Вчера вечером мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным — ред.) еще раз созвонились. В принципе целый ряд вопросов решили, можно так сказать, положительно на взаимовыгодных условиях», — сказал Турчин, слова которого приводит агентство Белта.

Глава белорусского правительства отметил, что недавно в Санкт-Петербурге встречался с Мишустиным, обсудили весь спектр белорусско-российских отношений, а также те вопросы, которые возникают.

«Мы принимали целый ряд конкретных решений. Буквально вчера наши специалисты по итогам наших договоренностей были в Москве», — добавил он.

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