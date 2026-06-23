Лукашенко обратился к жителям юга Беларуси после заявлений и угроз Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к жителям юга Беларуси после заявлений и угроз Владимира Зеленского. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства во вторник, 23 июня, принял с докладом председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил Александру Лукашенко про обстановку, складывающуюся в области, о ситуации на границе с Украиной и приграничных районах.
Также Иван Крупко сказал и о реакции жителей Гомельской области на недавние заявления Зеленского. По словам главы области, обстановка непростая, однако контролируемая и стабильная. Вопросам безопасности, заявил он, уделяется самое пристальное внимание.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил в Минске, почему Зеленский именно сейчас пытается показать, что он крутой.