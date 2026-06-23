Лукашенко обратился к жителям юга Беларуси после заявлений и угроз Зеленского

Глава государства во вторник, 23 июня, принял с докладом председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил Александру Лукашенко про обстановку, складывающуюся в области, о ситуации на границе с Украиной и приграничных районах.

Также Иван Крупко сказал и о реакции жителей Гомельской области на недавние заявления Зеленского. По словам главы области, обстановка непростая, однако контролируемая и стабильная. Вопросам безопасности, заявил он, уделяется самое пристальное внимание.

Президент Беларуси обратился к гомельчанам, призвав их не беспокоиться и не волноваться. В стране есть все необходимое, подчеркнул Лукашенко, для защиты белорусов от любого агрессора.