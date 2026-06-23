Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к жителям юга Беларуси после заявлений и угроз Зеленского

Лукашенко обратился с важным сообщением к гомельчанам после заявлений Зеленского.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к жителям юга Беларуси после заявлений и угроз Владимира Зеленского. Подробности сообщает БелТА.

Глава государства во вторник, 23 июня, принял с докладом председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил Александру Лукашенко про обстановку, складывающуюся в области, о ситуации на границе с Украиной и приграничных районах.

Также Иван Крупко сказал и о реакции жителей Гомельской области на недавние заявления Зеленского. По словам главы области, обстановка непростая, однако контролируемая и стабильная. Вопросам безопасности, заявил он, уделяется самое пристальное внимание.

Президент Беларуси обратился к гомельчанам, призвав их не беспокоиться и не волноваться. В стране есть все необходимое, подчеркнул Лукашенко, для защиты белорусов от любого агрессора.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил в Минске, почему Зеленский именно сейчас пытается показать, что он крутой.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше