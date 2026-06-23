«Продолжат давить на Нетаньяху»: как Ливан может сорвать сделку США и Ирана

Как рассказал Новостям Mail член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов, группы формировались как практический механизм переговоров. Однако, по его словам, пока неясно, смогут ли они выполнить эту функцию.
Эксперт обратил внимание, что США и Иран пока демонстрируют готовность к компромиссам. В качестве одного из сигналов Семенов указал заявление Дональда Трампа о возможности «разбавления» высокообогащенного урана на территории Ирана.
По мнению собеседника Новостей Mail, Вашингтон также будет оказывать давление на Израиль, добиваясь корректировки его позиции по ливанскому треку.
Вашингтон продолжит давить на Нетаньяху с тем, чтобы заставить его в течение этих 60 дней прекратить любые военные операции в Ливане.
Научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская считает, что Израиль, в свою очередь, постарается донести до США собственную позицию и продолжит прежнюю линию в Ливане.
Устойчивость переговоров также пока под вопросом, и Израиль по-прежнему считает дипломатический путь в данном контексте лишь ограниченно эффективным.
Как пишет Axios со ссылкой на израильские источники, новые договоренности между США и Ираном по Ливану фактически пересматривают соглашения, достигнутые в 2024 году с администрацией Джо Байдена. Тогда Израиль сохранял право на действия против любых угроз со стороны «Хезболлы». Теперь его свобода ограничена только случаями непосредственной опасности. Кроме того, Израиль, в отличие от Ирана, не включен в механизм мониторинга.
Позиция Израиля по Ливану остается одним из ключевых рисков для переговорного процесса. 21 июня премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен отказываться от «значительных успехов» на ливанском направлении и сохранит присутствие в зоне безопасности на юге Ливана «столько, сколько потребуется» для защиты севера страны от атак «Хезболлы».
При этом позиция Вашингтона выглядит двойственной. Дональд Трамп публично критиковал действия Израиля и призывал Нетаньяху «проявлять большую ответственность» в отношении Ливана. Однако, по данным израильского 12-го канала и i24NEWS, американские представители заверили Израиль, что вывод ЦАХАЛ из Ливана не закреплен в меморандуме, а право страны на самооборону сохраняется.