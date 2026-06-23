«Продолжат давить на Нетаньяху»: как Ливан может сорвать сделку США и Ирана

Как пишет Axios со ссылкой на израильские источники, новые договоренности между США и Ираном по Ливану фактически пересматривают соглашения, достигнутые в 2024 году с администрацией Джо Байдена. Тогда Израиль сохранял право на действия против любых угроз со стороны «Хезболлы». Теперь его свобода ограничена только случаями непосредственной опасности. Кроме того, Израиль, в отличие от Ирана, не включен в механизм мониторинга.