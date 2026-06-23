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Коварство ВСУ в Донецке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Под прикрытием ночного налета, ВСУ разместили три квадрокоптера «Баба-Яга» на крыше дома в центре Донецка.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Под прикрытием ночного налета, ВСУ разместили три квадрокоптера «Баба-Яга» на крыше дома в центре Донецка.

Противник планировал использовать эти БПЛА днем, направив их на гражданскую инфраструктуру. Эти беспилотники удалось обезвредить благодаря бдительности горожан, которые сообщили в ФСБ по ДНР о «приземлении» дронов на крышу здания.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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