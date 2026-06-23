Алексей Текслер подвел итоги рабочего визита в Еткульский округ

Традиционно в день областного совещания губернатор объезжает тот муниципалитет, где оно проходит. В Еткульском округе Алексей Текслер начал работу с посещения нового пожарного депо в селе Коелга, которое построили в конце 2025 года. Там же глава региона передал пожарные автомобили для областной противопожарной службы и Главного управления МЧС России по Челябинской области.