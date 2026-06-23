Алексей Текслер подвел итоги рабочего визита в Еткульский округ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня работает в Еткульском муниципальном округе. В ходе визита глава региона осмотрел несколько объектов, вручил пожарную технику, посетил обновленную амбулаторию и благоустроенный сквер, а также провел областное совещание с главами муниципалитетов, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Традиционно в день областного совещания губернатор объезжает тот муниципалитет, где оно проходит. В Еткульском округе Алексей Текслер начал работу с посещения нового пожарного депо в селе Коелга, которое построили в конце 2025 года. Там же глава региона передал пожарные автомобили для областной противопожарной службы и Главного управления МЧС России по Челябинской области.
«Каждый год в населенных пунктах, которые требуют дополнительного пожарного прикрытия, мы открываем соответствующие объекты. Возникают новые риски и угрозы, поэтому обращаем особое внимание на противодействие чрезвычайным ситуациям. Эта работа плановая, масштабная, мы проводим ее последние годы, и это дает результат», — отметил Алексей Текслер.
Также губернатор посетил амбулаторию в Коелге, которую открыли после капитального ремонта. В прошлом году в регионе отремонтировали или построили около 100 объектов первичного звена здравоохранения. В обновленную амбулаторию уже приехали молодые специалисты.
«Обратная связь от жителей положительная. В новые отремонтированные объекты с современным оборудованием приезжают молодые специалисты, это позволяет решать и кадровую проблему в сфере здравоохранения», — подчеркнул губернатор.
В Еткульском округе Алексей Текслер также осмотрел объекты благоустройства, реализованные по программам комфортной городской среды и инициативного бюджетирования.
На встрече с главой муниципалитета Юрием Кузьменковым обсудили газификацию: в этом году газ проведут в два населенных пункта, на следующий год готовят проектную документацию еще на пять. Продолжается и работа по дорожному ремонту: муниципалитет активно финансирует местную сеть, область выделяет средства на межпоселенческие дороги.
Активно развивается в округе и сельское хозяйство: объем производства молока вырос на 30%.
«Муниципалитет разноплановый: есть промышленные предприятия, развитое сельское хозяйство, переработка, туризм. Задач еще много, будем их обсуждать», — резюмировал Алексей Текслер.