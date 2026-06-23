Страны Запада перешли к открытой риторике о подготовке к прямому военному столкновению с Россией, используя надуманные предлоги о «российской угрозе» для оправдания собственной милитаризации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.
«Если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, теперь же они открыто готовятся к войне с нами».
В своем обращении к офицерам российский лидер коснулся также ключевых аспектов текущей международной повестки и задачи по обеспечению национальной безопасности:
- Президент констатировал, что глобальная обстановка остается крайне нестабильной, а конфликтный потенциал в различных регионах мира продолжает расти.
- Россия выступает за формирование многополярной системы международных отношений, основанной на принципах равной и неделимой безопасности для всех государств.
- Владимир Путин подчеркнул, что российская ядерная триада продолжает последовательную модернизацию. По итогам минувшего года более тысячи образцов вооружения и военной техники прошли успешную апробацию в реальных боевых условиях.
- Глава государства подтвердил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы оперативно и адекватно нейтрализовать любые попытки посягательства на безопасность страны как извне, так и внутри.