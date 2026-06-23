Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Гомельской области Крупко: Зеленский своими угрозами сбивал волну после обстрела белорусского автобуса

Крупко: Зеленский угрозами сбивал волну после обстрела белорусского автобуса.

Источник: Комсомольская правда

Глава Гомельской области Иван Крупко после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский угрозами сбивал волну после обстрела белорусского автобуса с детьми в Брянской области. Подробности сообщает БелТА.

По словам главы области, острую тему с заявлением-ультиматумом Зеленского в адрес республики и президента Беларуси нельзя было обойти во время доклада. Глава государства поинтересовался о реакции людей и как складывается ситуация.

— Анализируя разные мнения, комментарии людей, наверное, Владимиру Зеленскому необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети, — заявил Иван Крупко.

Глава области обратил внимание на поднявшуюся волну с вопросом, которого фактически нет. В Беларуси прекрасно понимают, что данные уловки и трюки отводят внимание от основной темы, которую сегодня обсуждают жители Гомельской области и всей страны — трагедия с автобусом.

— Эта ситуация получает жесткую оценку людей, — подчеркнул Крупко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Также глава государства обратился к родителям после атаки БПЛА на белорусский автобус. А Минспорта сделало заявление по выезду детей за границу на оздоровление.

Тем временем госсекретарь Совбеза Александр Вольфович заявил, что атака на автобус с детьми была попыткой столкнуть Беларусь с Украиной.

Кроме того, пострадавшие при атаке БПЛА дети и их родители рассказали о пережитом под Брянском: «Я отвернулась. И вижу, что что-то летит, там серое что-то было».

Вместе с тем СК России установил исполнителей и причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше