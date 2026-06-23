Глава Гомельской области Крупко: Зеленский своими угрозами сбивал волну после обстрела белорусского автобуса

Глава Гомельской области Иван Крупко после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский угрозами сбивал волну после обстрела белорусского автобуса с детьми в Брянской области. Подробности сообщает БелТА.
По словам главы области, острую тему с заявлением-ультиматумом Зеленского в адрес республики и президента Беларуси нельзя было обойти во время доклада. Глава государства поинтересовался о реакции людей и как складывается ситуация.
— Анализируя разные мнения, комментарии людей, наверное, Владимиру Зеленскому необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети, — заявил Иван Крупко.
Глава области обратил внимание на поднявшуюся волну с вопросом, которого фактически нет. В Беларуси прекрасно понимают, что данные уловки и трюки отводят внимание от основной темы, которую сегодня обсуждают жители Гомельской области и всей страны — трагедия с автобусом.
— Эта ситуация получает жесткую оценку людей, — подчеркнул Крупко.
Тем временем госсекретарь Совбеза Александр Вольфович заявил, что атака на автобус с детьми была попыткой столкнуть Беларусь с Украиной.
Кроме того, пострадавшие при атаке БПЛА дети и их родители рассказали о пережитом под Брянском: «Я отвернулась. И вижу, что что-то летит, там серое что-то было».
Вместе с тем СК России установил исполнителей и причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.