Глава Гомельской области Крупко: Зеленский своими угрозами сбивал волну после обстрела белорусского автобуса

Глава области обратил внимание на поднявшуюся волну с вопросом, которого фактически нет. В Беларуси прекрасно понимают, что данные уловки и трюки отводят внимание от основной темы, которую сегодня обсуждают жители Гомельской области и всей страны — трагедия с автобусом.