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Российские войска сейчас практически добирают Константиновку, заявил Путин

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские войска сейчас практически добирают Константиновку, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

Во вторник российский лидер встретился с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

«Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается», — сказал Путин.

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