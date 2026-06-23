СМИ: на какие уступки пошли США после переговоров с Ираном

При этом агентство подчеркивает, что пока неясно, начнут ли трейдеры и нефтеперерабатывающие компании заказывать танкеры для перевозки иранской нефти. Однако само решение Вашингтона стало одним из наиболее заметных послаблений после десятилетий санкционного давления на Тегеран.