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СМИ: на какие уступки пошли США после переговоров с Ираном

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил о завершении технических переговоров с США и переходе сторон к следующему этапу обсуждений. По данным СМИ, Вашингтон уже пошел на временное смягчение части нефтяных санкций против Тегерана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Катарский телеканал Al Jazeera передает со ссылкой на Гарибабади, что дальнейшие переговоры США и Ирана будут проходить «под надзором комитета высокого уровня», в который входят спикер иранского парламента и председатель Исламского консультативного совета Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Ирана Аббас Аракчи и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По итогам переговоров стороны договорились создать четыре рабочие группы.

Они займутся решением ключевых вопросов: отменой антииранских санкций, ядерным досье Ирана, реконструкцией и экономическим развитием, а также мониторингом выполнения меморандума о взаимопонимании.

Накануне Министерство финансов США, в соответствии с условиями рамочного соглашения, временно смягчило часть санкций, действующих в отношении иранской нефти с 1979 года. По данным Bloomberg, американский Минфин выдал генеральную лицензию на 60 дней: она разрешает операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.

Как отмечает издание, это не только поможет смягчить перебои в поставках, вызванные закрытием Ормузского пролива, но и позволит американским НПЗ впервые почти за 40 лет закупать сырую нефть из Ирана.

При этом агентство подчеркивает, что пока неясно, начнут ли трейдеры и нефтеперерабатывающие компании заказывать танкеры для перевозки иранской нефти. Однако само решение Вашингтона стало одним из наиболее заметных послаблений после десятилетий санкционного давления на Тегеран.

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