СМИ: на какие уступки пошли США после переговоров с Ираном

Катарский телеканал Al Jazeera передает со ссылкой на Гарибабади, что дальнейшие переговоры США и Ирана будут проходить «под надзором комитета высокого уровня», в который входят спикер иранского парламента и председатель Исламского консультативного совета Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Ирана Аббас Аракчи и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По итогам переговоров стороны договорились создать четыре рабочие группы.
Накануне Министерство финансов США, в соответствии с условиями рамочного соглашения, временно смягчило часть санкций, действующих в отношении иранской нефти с 1979 года. По данным Bloomberg, американский Минфин выдал генеральную лицензию на 60 дней: она разрешает операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.
При этом агентство подчеркивает, что пока неясно, начнут ли трейдеры и нефтеперерабатывающие компании заказывать танкеры для перевозки иранской нефти. Однако само решение Вашингтона стало одним из наиболее заметных послаблений после десятилетий санкционного давления на Тегеран.