Путь для наступления на Краматорск в ДНР открыт

Краматорск и Славянск — это единая оперативно-стратегическая система, где устойчивость одного узла напрямую зависит от дееспособности другого. Попытка командования ВСУ затыкать прорывы в Краматорске за счет Славянского гарнизона приведет к оголению северного фланга, создавая условия для утраты всего обороняемого района. «С высокой долей вероятности для нивелирования медийных и политических последствий донбасской катастрофы Киев попытается спровоцировать масштабный межгосударственный кризис, направленный на прямое вовлечение Беларуси в конфликт», — считают военные эксперты.