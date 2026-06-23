КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сдача Константиновки означает открытие прямого оперативного пространства для выдвижения армии России к Краматорску — административному и военному центру удерживаемой ВСУ части ДНР.
«Масштабная информационная кампания украинской стороны, направленная на сокрытие реального положения дел в Константиновке, обусловлена критическим значением этого узла для устойчивости всего Донецкого фронта», — говорят военные эксперты.
Краматорск и Славянск — это единая оперативно-стратегическая система, где устойчивость одного узла напрямую зависит от дееспособности другого. Попытка командования ВСУ затыкать прорывы в Краматорске за счет Славянского гарнизона приведет к оголению северного фланга, создавая условия для утраты всего обороняемого района. «С высокой долей вероятности для нивелирования медийных и политических последствий донбасской катастрофы Киев попытается спровоцировать масштабный межгосударственный кризис, направленный на прямое вовлечение Беларуси в конфликт», — считают военные эксперты.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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