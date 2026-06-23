Мэр предложил омским бизнесменам забрать большой участок земли

В Омске на аукцион выставлен крупный земельный надел площадью 11 гектаров вместе с объектами незавершённого строительства. Информацию об этом озвучил градоначальник Сергей Шелест.
Участок с недостроями находится в районе пересечения улиц 6-я Ленинградская и 6-я Станционная. Землю разрешается использовать для организации автостоянки, служебных гаражей, хранения транспортных средств, а также для коммунального обслуживания и делового управления.
«Хорошее предложение для тех, кто планирует развивать бизнес в Омске», — прокомментировал мэр.
Электронные торги состоятся 2 июля. Стартовая цена лота составляет 23 миллиона рублей. Помимо этой суммы, победителю потребуется оплатить выкупную стоимость самого земельного участка.