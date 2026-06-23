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Мэр предложил омским бизнесменам забрать большой участок земли

11 гектаров отдают вместе с недостроенными объектами.

Источник: Om1 Омск

В Омске на аукцион выставлен крупный земельный надел площадью 11 гектаров вместе с объектами незавершённого строительства. Информацию об этом озвучил градоначальник Сергей Шелест.

Участок с недостроями находится в районе пересечения улиц 6-я Ленинградская и 6-я Станционная. Землю разрешается использовать для организации автостоянки, служебных гаражей, хранения транспортных средств, а также для коммунального обслуживания и делового управления.

«Хорошее предложение для тех, кто планирует развивать бизнес в Омске», — прокомментировал мэр.

Электронные торги состоятся 2 июля. Стартовая цена лота составляет 23 миллиона рублей. Помимо этой суммы, победителю потребуется оплатить выкупную стоимость самого земельного участка.