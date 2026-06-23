Путин заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Зеленским

«Нет, такие обращения не создают предпосылок (к переговорам — ред.). Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал. Вот он (Зеленский — ред.) направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят: “Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи”. Ну и что? А через три дня удар по Старобельску, как это понимать? Как это понимать? Что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?» — сказал Путин.