«Страны Запада открыто говорят, что готовятся к войне с Россией»

Современная международная ситуация далека от стабильной, конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира. Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей милитаризации. Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, этого можно добиться сформировав многополярную систему международных отношений. Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Российская ядерная триада последовательно модернизируется. Более тысячи образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в 2025 году.