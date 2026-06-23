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«Страны Запада открыто говорят, что готовятся к войне с Россией»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Современная международная ситуация далека от стабильной, конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира. Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей милитаризации. Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, этого можно добиться сформировав многополярную систему международных отношений. Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Российская ядерная триада последовательно модернизируется. Более тысячи образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в 2025 году.

Об этом сообщил сайт Kremlin.ru.

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