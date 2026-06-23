Токаев пригласил премьера Бельгии в Казахстан

АСТАНА, 23 июн — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в Казахстан, сообщили в Акорде.
На встрече в Брюсселе президент с руководителем правительства обсудили текущее состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества,.
«Глава государства назвал Бельгию одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе», — говорится в сообщении.
Бельгия входит в десятку ведущих инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом прямых инвестиций 15 млрд долларов за последние двадцать лет. Взаимная торговля также сохраняет тенденцию стабильного роста, превысив $580 млн в 2025 году.
«В Казахстане успешно работают более 110 компаний с бельгийским капиталом, что отражает наше общее стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По словам Барта де Вевера, Бельгия заинтересована в углублении двусторонних отношений и расширении стратегического партнерства. Речь шла в том числе овозможности реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и финансов.
«Глава государства передал слова приветствия королю бельгийцев Филиппу и королеве Матильде», — отмечается в сообщении.
Глава государства назвал значимым предстоящий в 2026 году государственный визит короля Филиппа в Казахстан, который станет первым в истории двусторонних отношений.