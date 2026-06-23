Токаев пригласил премьера Бельгии в Казахстан

Бельгия входит в десятку ведущих инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом прямых инвестиций 15 млрд долларов за последние двадцать лет. Взаимная торговля также сохраняет тенденцию стабильного роста, превысив $580 млн в 2025 году.