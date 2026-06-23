Трамп объявил о снятии морской блокады Ирана

«На основании этих и других значительных уступок со стороны Ирана я согласился оставить открытым Ормузский пролив без дальнейшей военно-морской блокады. Однако все корабли остаются на месте на случай необходимости восстановления блокады, что на данный момент видится крайне маловероятным», — написал он в Truth Social.