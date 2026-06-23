СМИ: Иран может получить до $50 млрд по сделке с США

По данным собеседников телеканала, на первом этапе в Дохе стороны согласовали два транша по $6 млрд. Финальная церемония подписания необходимых документов должна была пройти в Швейцарии, а представитель Ирана заявил, что этот процесс завершен.
В течение 60 дней переговоров могут быть разморожены еще $12 млрд. Если стороны достигнут окончательного соглашения, эффект от отмены санкций и разблокировки активов может быть оценен в $50 млрд, передает телеканал.
Источники Al Jazeera отмечают, что США не хотят, чтобы эти средства оказались в распоряжении Корпуса стражей исламской революции. Предполагается, что деньги направят на закупку продовольствия и медицинских товаров. Вашингтон также настаивает, чтобы товары приобретались через финансовые каналы и на рынках, связанных с США. При этом пока неясно, согласился ли Тегеран с этими условиями в полном объеме.
22 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что разморозка иранских активов возможна при условии, что средства не будут направлены на финансирование проиранских группировок. По его словам, деньги можно было бы использовать, например, для закупки американской сельскохозяйственной продукции.