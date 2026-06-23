СМИ: Иран может получить до $50 млрд по сделке с США

Источники Al Jazeera отмечают, что США не хотят, чтобы эти средства оказались в распоряжении Корпуса стражей исламской революции. Предполагается, что деньги направят на закупку продовольствия и медицинских товаров. Вашингтон также настаивает, чтобы товары приобретались через финансовые каналы и на рынках, связанных с США. При этом пока неясно, согласился ли Тегеран с этими условиями в полном объеме.