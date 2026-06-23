Президент Южной Осетии согласился стать советником Путина

«Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора, содействовать улучшению взаимодействия с Республикой Южная Осетия», — отметил Гаглоев.