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Президент Южной Осетии согласился стать советником Путина

Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий главы Южной Осетии после личной встречи с президентом России.

Источник: РИА "Новости"

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о сложении полномочий и переходе на должность советника президента России. Как сообщается в обращении, опубликованном на его официальном сайте, соответствующее предложение поступило от главы российского государства.

«Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора, содействовать улучшению взаимодействия с Республикой Южная Осетия», — отметил Гаглоев.