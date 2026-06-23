Эксперт объяснил, зачем Трамп копирует опыт нацистской Германии

По словам эксперта, Трамп таким образом пытается извлечь выгоду из военных конфликтов. Блохин отметил, что американский бизнес давно связан с военно-промышленным комплексом, как и предприятия в других западных странах. В нацистской Германии, напомнил он, с производством вооружений сотрудничали Siemens, Volkswagen, BMW, Porsche, Mercedes и другие компании.
«Так что Трамп просто пытается использовать уже отработанную схему, чтобы заработать на военных конфликтах. Тем более что все эти оборонзаказы крайне дорогие, никто не откажется от лакомого куска. Я думаю, что сейчас первоочередная задача — заполнить склады, так как большая часть старого оружия ушла на Украину», — заявил собеседник NEWS.ru.
Политолог подчеркнул, что США столкнулись с дефицитом систем Patriot: их не хватает ни для Ближнего Востока, ни для Тайваня. Вашингтону как минимум нужно пополнить опустевшие арсеналы новыми системами и боеприпасами, считает Блохин. При этом эксперт отметил, что окончательное решение о том, куда будет направлено новое оружие, в будущем может принимать уже не Трамп, а следующий президент США.
Ранее Дональд Трамп заявил, что крупнейшие автомобильные корпорации страны могут начать производить вооружение для американской армии. По его словам, ведущие оборонные компании уже ведут переговоры с такими компаниями, как Ford и General Motors.