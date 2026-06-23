Эксперт объяснил, зачем Трамп копирует опыт нацистской Германии

Политолог подчеркнул, что США столкнулись с дефицитом систем Patriot: их не хватает ни для Ближнего Востока, ни для Тайваня. Вашингтону как минимум нужно пополнить опустевшие арсеналы новыми системами и боеприпасами, считает Блохин. При этом эксперт отметил, что окончательное решение о том, куда будет направлено новое оружие, в будущем может принимать уже не Трамп, а следующий президент США.