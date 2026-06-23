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Bloomberg: США передали Филиппинам морские дроны на фоне спора с Китаем

Посольство США в Маниле во вторник сообщило, что Филиппины получили четыре автономных подводных и надводных аппарата (AUSV) Ocean Aero Triton. Таким образом Вашингтон повышает возможности своего давнего союзника на фоне напряженности с Китаем в Южно-Китайском море, сообщает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Ocean Aero
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ocean Aero Triton совмещает функции парусного дрона и подводного аппарата. Он использует энергию солнца и ветра для длительных океанских миссий — до 30 дней, а при необходимости может убрать крыло-парус и уйти под воду.

По данным Bloomberg, стоимость четырех таких систем составляет около $13 млн. В американском посольстве заявили, что поставка показывает, как инвестиции превращаются в «реальные, готовые к применению возможности», которые помогают сдерживать агрессию и поддерживать региональную стабильность.

Агентство напоминает, что Филиппины и Китай до сих пор не урегулировали территориальный спор в Южно-Китайском море. Недавно напряженность обострилась после того, как в Маниле выразили протест из-за «незаконного плавучего сооружения» Китая на отмели Скарборо.

Позже Китай убрал платформу, которая, по его версии, использовалась для научных исследований. При этом Пекин подчеркнул, что имеет право вести деятельность в районе рифа Скарборо.

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