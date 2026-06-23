Bloomberg: США передали Филиппинам морские дроны на фоне спора с Китаем

Агентство напоминает, что Филиппины и Китай до сих пор не урегулировали территориальный спор в Южно-Китайском море. Недавно напряженность обострилась после того, как в Маниле выразили протест из-за «незаконного плавучего сооружения» Китая на отмели Скарборо.