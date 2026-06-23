Bloomberg: США передали Филиппинам морские дроны на фоне спора с Китаем

Ocean Aero Triton совмещает функции парусного дрона и подводного аппарата. Он использует энергию солнца и ветра для длительных океанских миссий — до 30 дней, а при необходимости может убрать крыло-парус и уйти под воду.
По данным Bloomberg, стоимость четырех таких систем составляет около $13 млн. В американском посольстве заявили, что поставка показывает, как инвестиции превращаются в «реальные, готовые к применению возможности», которые помогают сдерживать агрессию и поддерживать региональную стабильность.
Агентство напоминает, что Филиппины и Китай до сих пор не урегулировали территориальный спор в Южно-Китайском море. Недавно напряженность обострилась после того, как в Маниле выразили протест из-за «незаконного плавучего сооружения» Китая на отмели Скарборо.
Позже Китай убрал платформу, которая, по его версии, использовалась для научных исследований. При этом Пекин подчеркнул, что имеет право вести деятельность в районе рифа Скарборо.