Отставка Стармера привела к переносу саммита ЕС и Британии

«Этот саммит с Соединенным Королевством переносится на более поздний срок, что не означает, что он аннулируется. То есть, как только это будет возможным, мы найдем новую дату. Это вопросы, которые обсуждались с нашими британскими коллегами, и мы согласились, что будет лучше отложить этот саммит на более поздний срок», — заявила она.
Пинью также добавила, что работа между сторонами не прекращается. Команды Лондона и Брюсселя продолжают взаимодействие по ряду вопросов. Она выразила уверенность, что совместная деятельность позволит добиться успеха на саммите, когда он состоится.
Ранее, 22 июня, председатель Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что встречу пришлось отложить из-за ухода Стармера. Он подчеркнул, что ожидает, что следующий премьер-министр Британии будет работать в направлении перезагрузки отношений ЕС и Великобритании.
Как напомнило издание Politico, на саммите собирались обсудить сотрудничество между Лондоном и Брюсселем, в том числе вопросы сельского хозяйства и торговли.
22 июня Кир Стармер объявил о своем уходе с поста лидера Лейбористской партии.
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