Отставка Стармера привела к переносу саммита ЕС и Британии

«Этот саммит с Соединенным Королевством переносится на более поздний срок, что не означает, что он аннулируется. То есть, как только это будет возможным, мы найдем новую дату. Это вопросы, которые обсуждались с нашими британскими коллегами, и мы согласились, что будет лучше отложить этот саммит на более поздний срок», — заявила она.