Катар обвинил Нетаньяху в эскалации и призвал уйти с юга Ливана

Глава катарского правительства подчеркнул, что действия израильской стороны выходят далеко за рамки ливанского конфликта. Он напомнил, что с 2024 года израильская сторона не только продолжает оккупировать части Ливана и наращивать там свое присутствие, но и незаконно находится в Сирии, продвигаясь вглубь ее территории. Кроме того, Тель-Авив так и не вывел войска из сектора Газа.