Катар обвинил Нетаньяху в эскалации и призвал уйти с юга Ливана

«К сожалению, это не первый раз, когда премьер-министр (Израиля Биньямин) Нетаньяху создал такую ситуацию. Продолжающаяся оккупация ливанской территории должна немедленно прекратиться, и суверенитет Ливана необходимо уважать», — заявил Аль Тани.
Глава катарского правительства подчеркнул, что действия израильской стороны выходят далеко за рамки ливанского конфликта. Он напомнил, что с 2024 года израильская сторона не только продолжает оккупировать части Ливана и наращивать там свое присутствие, но и незаконно находится в Сирии, продвигаясь вглубь ее территории. Кроме того, Тель-Авив так и не вывел войска из сектора Газа.
«К сожалению, эти действия способствуют дальнейшей эскалации в регионе, в то время как мы делаем все возможное, чтобы погасить эти пожары», — добавил он.
Ранее сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходят при активном участии Катара и Пакистана — эти страны взяли на себя роль посредников и вовлечены в дипломатический процесс. 21 июня на встрече в Бюргенштоке участники переговоров пришли к соглашению о создании специального механизма, который будет обеспечивать соблюдение режима прекращения огня между Израилем и движением «Хезболла» на юге Ливана. Договоренность зафиксирована, и теперь сторонам предстоит наполнить ее практическим содержанием.