Туск признал растущие антиукраинские настроения в Польше

«Я четко отдаю себе отчет в том, каково общественное настроение. Мы с самого начала знали, что принятие намного более миллиона беженцев из Украины рано или поздно будет возбуждать конфликты, разочарование», — сказал Туск, открывая заседание кабмина.
По его словам, в антиукраинских настроениях он смог убедиться, общаясь с простыми жителями своей страны.
«Я сам из бесед с простыми людьми знаю, что антиукраинские настроения нашли очень выразительный отголосок. Я знаю, какие есть настроения и понимаю очень часто обоснованное раздражение людей. Есть происшествия, есть поведение, которые часто объясняют напряжение и настроения такого типа», — сказал премьер.
При этом он заявил, что в обеих странах есть политики, которым выгодно сохранять плохие отношения между Украиной и Польшей.
«По обе стороны границы — и в Польше, и на Украине — есть политики заинтересованные скорее в подогревании напряжения, чем в выстраивании солидарности и согласия между Украиной и Польшей», — сказал Туск.
Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла — за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии*. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенная в России экстремистская организация.