Туск признал растущие антиукраинские настроения в Польше

«Я сам из бесед с простыми людьми знаю, что антиукраинские настроения нашли очень выразительный отголосок. Я знаю, какие есть настроения и понимаю очень часто обоснованное раздражение людей. Есть происшествия, есть поведение, которые часто объясняют напряжение и настроения такого типа», — сказал премьер.