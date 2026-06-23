Кыргызстан предложил Казахстану обмен земельными участками

Об этом 23 июня сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента страны Аскат Алагозов. По его словам, речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее относились к Ферганской области Узбекистана. В этих населенных пунктах проживают преимущественно этнические кыргызы. Как отметил Алагозов, вместе с территориями в состав Кыргызстана перешли и их жители — около 2500 человек.