Кыргызстан предложил Казахстану обмен земельными участками

Кыргызстан получил два населенных пункта в рамках демаркации государственной границы с Узбекистаном.
Об этом 23 июня сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента страны Аскат Алагозов. По его словам, речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее относились к Ферганской области Узбекистана. В этих населенных пунктах проживают преимущественно этнические кыргызы. Как отметил Алагозов, вместе с территориями в состав Кыргызстана перешли и их жители — около 2500 человек.
«Теперь в этих селах будут проводиться регистрационные мероприятия, после завершения которых их жителям будет предоставлено гражданство Кыргызской Республики», — сообщил представитель президента.
В обмен на полученные населенные пункты кыргызская сторона передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне. Кроме того, стороны провели еще один обмен территориями общей площадью 236 гектаров. Он необходим для строительства автомобильной дороги между селами Сай и Таян. По словам Алагозова, после реализации проекта жители Баткенской области смогут добираться из Айдаркена в Баткен значительно быстрее.
«Жители Баткенской области в дальнейшем смогут добираться из Айдаркена в Баткен по маршруту через села Сай и Таян, преодолевая около 55 километров вместо нынешних 225 километров объездного пути», — написал он.
Также пресс-секретарь сообщил, что Кыргызстан направил Казахстану предложение об обмене равноценными земельными участками в районе Токмока. Речь идет об участке дороги протяженностью около 800 метров.
По его словам, реализация инициативы позволит создать платную автомагистраль длиной около 150 километров — от улицы Алматинской до города Кемин. В завершение Алагозов подчеркнул, что вопросы, связанные с границами и обменом территориями, «не должны становиться предметом политических спекуляций».