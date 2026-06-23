Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кыргызстан предложил Казахстану обмен земельными участками

Кыргызстан сообщил о переходе в состав страны двух сел после обмена территориями с Узбекистаном. Также Бишкек направил аналогичное предложение Казахстану, передает NUR.KZ.

Кыргызстан получил два населенных пункта в рамках демаркации государственной границы с Узбекистаном.

Об этом 23 июня сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента страны Аскат Алагозов. По его словам, речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее относились к Ферганской области Узбекистана. В этих населенных пунктах проживают преимущественно этнические кыргызы. Как отметил Алагозов, вместе с территориями в состав Кыргызстана перешли и их жители — около 2500 человек.

«Теперь в этих селах будут проводиться регистрационные мероприятия, после завершения которых их жителям будет предоставлено гражданство Кыргызской Республики», — сообщил представитель президента.

В обмен на полученные населенные пункты кыргызская сторона передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне. Кроме того, стороны провели еще один обмен территориями общей площадью 236 гектаров. Он необходим для строительства автомобильной дороги между селами Сай и Таян. По словам Алагозова, после реализации проекта жители Баткенской области смогут добираться из Айдаркена в Баткен значительно быстрее.

«Жители Баткенской области в дальнейшем смогут добираться из Айдаркена в Баткен по маршруту через села Сай и Таян, преодолевая около 55 километров вместо нынешних 225 километров объездного пути», — написал он.

Также пресс-секретарь сообщил, что Кыргызстан направил Казахстану предложение об обмене равноценными земельными участками в районе Токмока. Речь идет об участке дороги протяженностью около 800 метров.

По его словам, реализация инициативы позволит создать платную автомагистраль длиной около 150 километров — от улицы Алматинской до города Кемин. В завершение Алагозов подчеркнул, что вопросы, связанные с границами и обменом территориями, «не должны становиться предметом политических спекуляций».