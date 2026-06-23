Замглавы МИД РФ: Москва знала о сделке Ирана и США до объявления

«Мы в постоянном контакте с иранцами. И не будет преувеличением сказать, что ничего из того, что достигнуто, не стало для нас неожиданностью. Мы ведем закрытый диалог с ними по всем вопросам, дальше будем это продолжать», — заявил Рябков журналистам на площадке международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».