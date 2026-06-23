Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы МИД РФ: Москва знала о сделке Ирана и США до объявления

Достигнутые между Ираном и США договоренности не стали сюрпризом для Москвы. Россия находилась в курсе переговорного процесса благодаря плотному и закрытому общению с иранской стороной. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Отвечая на вопрос «Интерфакса» о возможном участии Москвы и Пекина в выработке американо-иранских договоренностей, дипломат подчеркнул, что не может комментировать позицию Китая. Однако в отношении России он был предельно конкретен.

«Мы в постоянном контакте с иранцами. И не будет преувеличением сказать, что ничего из того, что достигнуто, не стало для нас неожиданностью. Мы ведем закрытый диалог с ними по всем вопросам, дальше будем это продолжать», — заявил Рябков журналистам на площадке международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Замминистра также добавил, что российская сторона не просто наблюдала за процессом, но и активно вносила свои предложения. По его словам, эти инициативы остаются актуальными и сейчас.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше