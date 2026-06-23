Мельник: Украина может отказаться от перемирия с Россией по линии фронта

В то же время Москва не заявляет о полном отказе от переговоров. По словам Лаврова, Россия готова вернуться к переговорному процессу с той точки, на которой он был прерван ранее. Россия и Украина в последний раз вели переговоры при посредничестве США в начале года. Они были прерваны после того как Киев отказался выводить войска с территории Донбасса.